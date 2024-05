LIVE: Tweede grote kans voor Anderlecht na rust, maar Delaney doet er te weinig mee

Schmeichel weer in doel, Ashimeru krijgt basisplaats

Bij Anderlecht is Kasper Schmeichel weer fit, hij neemt zijn plaats in doel opnieuw in. Ook Dreyer is weer klaar om aan de wedstrijd te beginnen en Brian Riemer gunt ook Ashimeru een plek in de startelf. Naast Coosemans verhuizen daardoor ook Leoni en Vazquez naar de bank.