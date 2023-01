Dubbel salvo van Mario Gonzalez brengt OH Leuven voorbij Westerlo

Westerlo - OH Leuven in een notendop

Opvallend: Leuven komt niet gehavend weg uit de Kempen. Hamza Mendyl had maar net zijn schorsing uitgezeten van een rode kaart tegen Kortrijk, maar zal opnieuw een straf moeten ondergaan. Deze keer ging hij op een losse bal veel te hard in op Jordanov.

Man van de match: Mario Gonzalez was niet altijd even goed voetballend tegen Westerlo, maar doet waar hij voor betaald wordt. Goed inlopen op de voorzet van Mendyl, goed volgen op het geloste schot van Bolat, goed het zijnetje testen vanop de stip.

Sleutelmoment : Net zoals in de eerste helft kwam OH Leuven vurig uit de kleedkamers, maar na rust zonder scherpe tegenstander. Op vijf minuten tijd staat de thuisploeg ineens op een dubbele achterstand.

Stevig begin dooft uit

Beide ploegen hadden dan even al hun ideeën opgebruikt en vielen terug naar basisposities. Westerlo met bal, OH Leuven erachteraan en hopen op goede omschakelingen. Die kwamen er amper. De thuisploeg wilde een penalty voor hands, twee keer, maar 'te licht' oordeelden Smet en VAR.

In een leuk begin van de match trok OH Leuven al na twee minuten naar voren via een slingerde Tamari. Die deponeerde de bal via Patris bij Hamza Mendyl. De Marokkaan kreeg tijd en ruimte, maar schoot over de deklat.

Leuvens kwartiertje

Westerlo begon, op zijn professors, een kwartier te laat aan de tweede helft. OH Leuven toonde zich meteen fris met verschillende mooie aanvallen.

De druk hield aan, en op links vond Mendyl de vrije ruimte. Een scherpe voorzet vond de ‘gang van onzekerheid’, met aan het einde de voet van spits Gonzalez.

Leuven had er goesting in en kon vijf minuten later verdubbelen. Kiyine, ingevallen voor Keita, vuurde een schot af waar Bolat maar moeilijk weg mee kon. Gonzalez was goed gevolgd en werd neergehaald door de keeper. Vanop de stip twijfelde hij niet.

Een lange inhaalrace was de boodschap voor Westerlo, dat eerst nog tien minuten lang dichter bij 0-3 stond dan bij een aansluitingstreffer. Uiteindelijk was het de uitstekende Kemphaan Jordanov die vanop rechts een voorzet naar Foster keilde. Nene Dorgeles was in de buurt en liet Cojocaru kansloos.

Mendyl maakte het slot nog spannender met zijn tweede rode kaart in drie partijen, waardoor de laatste tien minuten zich volledig op de Leuvense helft afspeelden.



Westerlo kon met pakken dreiging echter niet voor meer zorgen dan wat stokkende harten en diepe zuchten en blijven puntenloos achter. Leuven klimt naar de vierde plaats en nadert tot op 1 punt van de Kemphanen.