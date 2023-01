KV Mechelen gunt zichzelf ademruimte met driepunter tegen KV Oostende

Tot twee keer toe VAR-pech voor KV Mechelen

De laatste weken pakten donkere wolken zich samen boven Mechelen, maar ondertussen klaart de hemel Achter de Kazerne weer wat op. De meer dan 10.000 aanwezigen kregen vanavond meer dan waar voor hun geld. Op een doorweekte maar goede grasmat ging het bijzonder hard en snel op en neer.

Hairemans had ook snel het openingsdoelpunt te pakken. Of dat dacht iedereen bij Malinwa dan toch. De VAR had namelijk buitenspel gezien van Malede. Wat scheelde het, een teennagel? Moeilijk te zeggen met het blote oog, maar het feit is wel dat de treffer werd afgekeurd.

Aan de overzijde plaatste Amade het leer dan weer tegen de lat. En zo kon het alle kanten uit, al was Mechelen wel de betere ploeg. Het dubbeltje leek langs Mechelse kant te vallen wanneer scheidsrechter Boterberg naar de stip wees. Maar de VAR had nog maar eens buitenspel gezien. Andermaal, bijzonder moeilijk om vast te stellen. De videoref was nog maar eens de boosdoener voor KV Mechelen.

De Kakkers bleven echter niet bij de pakken zitten en hadden dan toch eindelijk de openingstreffer te pakken. Da Cruz poeierde het leer staalhard in doel: 1-0.