Genk wroet zich naar moeizame overwinning tegen dapper Zulte Waregem

Genk - Zulte Waregem kort samengevat

Pareltje van Sor maakt het verschil

Vrancken, door een schorsing niet aanwezig in het stadion, verraste door vrij fors te roteren. Onuachu en El Khannouss stonden niet aan de aftrap, maar minstens één van de vervangers toonde al snel dat dat een goede beslissing was. Sor zoefde vanaf zijn flank naar binnen en ramde de 1-0 via de lat in doel. Van een binnenkomer gesproken.

Wie dacht dat Zulte Waregem zou capituleren, kwam bedrogen uit. Op een verzopen veld toonden de bezoekers dat ze vertrouwen hadden geput uit hun twee recente zeges. Essevee zette zijn voet naast die van Genk, maar buiten een kopbal van Gano rakelings naast kon voor de rust het weinig gevaar creëren.

Zulte Waregem bleef aanklampen en versierde na de rust een paar kansjes. Gano kopte naast en kreeg een voorzet van Ciranni wat ongelukkig tegen zijn dij. Een stroef voetballend KRC Genk had een nieuwe ren van Sor nodig om wakker te worden. Trésor mocht helemaal vrij van dichtbij aanleggen, maar vuurde meters over.

Zo bleef het spannend in de Cegeka Arena, waar de regen met bakken uit de hemel viel. Brüls stuurde een aflegger van Fadera mak in de armen van Vandevoordt. Diezelfde Fadera zag zijn plaatsbal dan weer nipt voorbij de kruising vliegen. Een minuutje voor affluiten sloeg Vandevoordt de grootste kans nog weg voor de neus van de inlopende Offor.

Genk overtuigde niet, maar breidt zijn voorsprong op eerste achtervolger Union voorlopig wel uit tot tien punten. Zulte Waregem kan vertrouwen putten uit een solide prestatie, ook al blijft het in de degradatiezone plakken.