Sint-Truiden duwt Eupen richting degradatiezone na kansrijke clash

Eupen-STVV in een notendop:

Ontdekking : Door de glansprestatie van Koita is hij geen MVP, maar een eervolle vermelding voor Olivier Dumont is zeker op zijn plaats. Onze 20-jarige landgenoot maakte vandaag complexloos zijn basisdebuut op het middenveld van de bezoekers. De Kanaries hebben er een nieuw goudhaantje bij.

Sleutelmoment: Hoewel de eerste helft gekleurd werd door een spervuur aan kansen, brak Gianni Bruno pas net voor de rust de ban. Het is een cliché in het voetbal, maar een betere timing voor een openingsdoelpunt lijkt er niet meteen te bestaan.

Man van de match : Aboubakary Koita keerde vandaag opnieuw terug in de basis van STVV. Een meesterzet van Hollerbach. De vinnige winger was veruit de gevaarlijkste man op het veld en verzilverde die uitstekende prestatie met zijn betrokkenheid bij beide doelpunten.

Het is haast jaarlijkse traditie geworden, maar het degradatiespook hangt ook dit seizoen opnieuw rond Am Kehrweg. Eupen staat pas 13e - op 2 punten van de eerste degradatieplaats - en ging tegen STVV vanavond vooral op zoek naar wat ademruimte.



Een zoektocht die de thuisploeg inspireerde om met open vizier op de Kanaries te schieten. STVV incasseerde, maar charmeerde ook zelf met een onuitputtelijke drang naar voren.



Het logische gevolg? Een wedstrijd die bol stond van de kansen.



Toch was het wachten tot vlak voor de rust vooraleer de bordjes omgedraaid werden. Aboubakary Koita was de volledige wedstrijd een ware gesel voor de verdediging en had - bij zijn rentree in de basis - meteen een voet in beide doelpunten van de bezoekers.

In de 45e minuut bediende hij Gianni Bruno, die het leer met een heerlijk hakje tegen het net devieerde. Op het uur dwong hij zijn rechtstreekse verdediger Davidson dan weer tot een owngoal op corner.

STVV blijft zijn constante in het seizoen zo behouden en schuift op naar de linkerkolom. Eupen blijft in de gevarenzone dolen.