KAA Gent nadert tot op één punt van Club na felbevochten zege tegen Kortrijk

Sven Kums (KAA Gent): "We wisten dat we vandaag de drie punten moesten pakken, maar we hebben het niet cadeau gekregen. We hebben nu een goede zaak gedaan in het klassement, maar we moeten vooral naar onszelf blijven kijken en de wedstrijden winnen die we moeten winnen."

Tom Vandenberghe (KV Kortrijk): "Ik had vandaag graag een puntje omdat het er wel mogelijk was. We tonen onder Storck veel meer vechtlust en als we zo blijven spelen dan kunnen we ons zeker redden dit seizoen."



Bernd Storck (trainer Kortrijk): "We hebben vandaag een punt verloren. In de eerste helft hadden we te veel respect en waren we te passief. Ik snap niet waarom onze gelijkmaker werd afgekeurd. Misschien zijn er in België andere regels, maar voor mij was dat een doelpunt. We richten ons nu op de belangrijke wedstrijd volgende week."



Hein Vanhaezebrouck (trainer Gent): "Ik vrees dat we in de problemen gaan komen nu we drie spelers misschien voor langere tijd gaan missen. Al bij al hebben we het goed gedaan want we creëerden meer kansen dan Kortrijk. We hebben ook niet veel weggegeven, maar we hadden gewoon te weinig controle. Dat moet echt wel beter. We hebben de drie punten over de streep getrokken en dat is het belangrijkste."