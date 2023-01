Charleroi krabbelt overeind en stuurt Cercle Brugge met lege handen huiswaarts

Charleroi triomfeert in wedstrijd met twee gezichten

In de buik van het klassement konden Charleroi en Cercle Brugge vanavond allebei een goede zaak doen.

Het waren de bezoekers die het beste voor de dag kwamen in de eerste helft. Met veel drive en inzet trokken de Bruggelingen voorwaarts. Charleroi kon daar weinig tot niets tegenover zetten en speelde slap en slordig.

Een verdiende voorsprong kwam er voor de bezoekers nadat Vanhoutte een bal via het been van Marcq in doel zag belanden.

Op slag van rust kon Charleroi toch nog gelijkmaken na pover uitverdedigen. Mbenza was de afwerker met dienst.

Mazzu had zijn troepen duidelijk stevig toegesproken in de kleedkamer want na de pauze kregen we een gretiger Charleroi.

Na amper 5 minuten knikte de ingevallen Hosseinzadeh een hoekschop in doel. De voorsprong was zowaar een feit.

In een wedstrijd met twee gezichten kreeg Cercle na die treffer nog maar weinig klaargespeeld. Charleroi zakte in en loerde op de counter.

In het slot kregen beide ploegen nog een paar uitgespeelde kansen, maar doelpunten vielen er niet meer. Eindstand: 2-1.