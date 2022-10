Zulte Waregem vergeet zichzelf te belonen, Standard heeft geen genade in slotfase

Ronny Deila (coach Standard): "Het was een lastige wedstrijd vandaag. We controleerden de wedstrijd goed. We gaven twee kansen weg, maar gelukkig hadden we Bodart om ons in de wedstrijd te houden. We wisten dat we geduldig moesten zijn en ik ben heel trots op het team dat ze zo kalm bleven. Nu moeten we progessie blijven maken en dan is er nog veel mogelijk."



Nicolas Raskin (Standard): We hebben goed gespeeld, omdat we vandaag geduldig zijn gebleven. We wisten dat er ruimte zou komen in de tweede helft en die hebben we goed benut. In de eerste helft was het moeilijk voor ons, ook omdat we te weinig intensiteit toonden in de duels. Als we deze mentaliteit blijven tonen, mogen we nog van mooie dingen dromen dit seizoen."