STVV slaat genadeloos toe op moment dat Westerlo zelf aan winnen denkt

Westerlo - STVV in een notendop

Vijf goals in aantrekkelijke wedstrijd

Het plan van Bernd Hollerbach werkte perfect in de eerste helft. Dat Westerlo over de hele wedstrijd 67 procent balbezit had, vond de Duitser geen enkel probleem. Hij was vooral tevreden met hoe zijn spelers voor de pauze een perfecte verdedigende muur optrokken.

Westerlo miste in de eerste helft creativiteit en individuele flitsen. Maxime De Cuyper gaf niet thuis, Lyle Foster ook niet en Nacer Chadli viel al uit na tien minuten.

De thuisploeg kreeg de rekening gepresenteerd voor dat vruchteloos aanvallen. Bruno troefde eerst Perdichizzi af aan de tweede paal en Perdichizzi maakte net voor rust ook nog een penaltyfout op Hayashi. Bruno scoorde zo zijn tweede van de avond.

Westerlo was veel beter na de rust. Het was onbegrijpelijk hoeveel ruimte De Cuyper kreeg om de 1-2 van dichtbij te maken en de VAR had helemaal juist gezien dat de thuisploeg ook een penalty verdiende omdat Hashioka op de voet van uitblinker Akbunar ging staan.

Met nog een tiental minuten te spelen geloofde Westerlo dat het nog voorbij STVV kon, maar in dat enthousiasme verslikte het zich. Hayashi scoorde een minuut na de gelijkmaker de 2-3. De lijnrechter gaf buitenspel aan, maar de VAR zag het anders. Goed voor de vijfde zege van het seizoen voor STVV.