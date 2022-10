Kortrijk maakt einde aan zegereeks van Cercle Brugge, maar schiet weinig op met puntje

Kortrijk - Cercle Brugge in een notendop

Weerbaar Kortrijk ontzegt Cercle Brugge de zege

De vlam sloeg meteen in de pan in het Guldensporenstadion. Een kans voor Lamkel Zé, zij het buitenspel, zette de toon voor de rest van de avond. Cercle was snel wakker en dreigde met een kans voor Deman. Even later moest Sytsj op de lijn redding brengen voor Kortrijk.

Die heldendaad was rap vergeten, want diezelfde Sytsj liet Popovic zomaar lopen toen die de 0-1 hard tegen de touwen kopte. Het was duidelijk dat Cercle Brugge meer klasse in huis had, maar puur op wilskracht beet Kortrijk zich vast in de kuiten van de bezoekers. De wedstrijd werd met een halsbrekende vaart afgewerkt.

Toch bleven de kansen vooral groen-zwart gekleurd. Ilic redde een afstandsknal van Vanhoutte in twee tijden en een kopbal van de ongedekte Daland botste naast. Vlak voor de pauze greep Dessoleil op het nippertje in om Denkey terug te halen.

Ook na de rust bleef het tempo erg hoog. Custovic voerde enkele aanvallende wissels door, maar het was verdediger Watanabe die twee mooie mogelijkheden aangeboden kreeg. Hij mikte ze allebei recht op Cercle-doelman Majecki. Aan de overkant verslikte de pas ingevallen Gboho zich in de bal.

Tien minuten voor tijd werd Kortrijk beloond voor zijn inzet. Messaoudi nam een lange bal aan, draaide zich vrij en krulde de bal onhoudbaar in de benedenhoek. Opgepompt door die goal verloor Messaoudi wat later ploegmaat Lamkel Zé uit het oog bij een veelbelovende counter. Ook Cercle dreigde nog met een kopbal van Denkey, maar het bleef bij 1-1.