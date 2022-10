De enige club uit top vier die verliest: Antwerp lijdt ook in Charleroi puntenverlies

Charleroi-Antwerp in een notendop:

Charleroi countert zich naar een voorsprong

Antwerp probeerde zich te herpakken. Bijna hadden ze nog voor de rust de gelijkmaker beet na een fraaie een-twee tussen alweer Stengs en Janssen, maar Koffi had een goede reflex in huis.

Aan de overzijde was het wel meteen prijs. Een prachtige counter resulteerde in het openingsdoelpunt van Benbouali.

Antwerp had moeite om het blok van de thuisploeg te ontwrichten. Janssen en Stengs deden wel hun stinkende best. Janssen claimde een penalty, maar kreeg die niet. Stengs werd afgestopt door Koffi.

Van Bommel begon voor de derde match op rij met dezelfde elf spelers. Zijn collega bij Charleroi had wel wat wissels doorgevoerd. Dat Charleroi een plan had, was dan ook meteen duidelijk. De Carolo’s gingen voor een sterke organisatie en probeerden er af en toe snedig uit te komen.

Koffi houdt Stengs van de gelijkmaker:

In de tweede helft kregen we een gelijkaardig spelbeeld te zien. Antwerp kreeg de bal en ging op zoek naar een doelpunt. Weer bediende Janssen zijn maatje Stengs, maar het duo werkt beter in de omgekeerde richting. Stengs werkte overhaast af.

Reacties coaches: "Slechts een moment zijn we de controle over de wedstrijd verloren"

Mark van Bommel (coach Antwerp): “We hebben slechts een moment de controle over de wedstrijd verloren en dat was bij het tegendoelpunt. Verder domineren we de match volledig. We hadden heel goede kansen en die moesten we gewoon afmaken.

Dat was trouwens het geval in bijna alle wedstrijden die we tot nu toe verloren. De laatste weken is het allemaal net niet en dat is zonde. Langs

de andere kant moet ik ook zeggen dat we tot nu toe nog nergens zijn

weggespeeld. Het heeft ook een klein beetje met geluk te maken."

Frank Defays (coach Charleroi): "Ik ben gelukkig voor iedereen in deze club. Er is eindelijk opluchting en vreugde. En daar had iedereen hier nood aan.

Ik heb een ploeg gezien die met zijn hart speelt. We wisten op voorhand dat als we een of twee keer goed konden counteren dat Antwerp zou beginnen twijfelen.

Ik heb mijn beste momenten meegemaakt in deze club. Het doet dus deugd als de supporters mijn toezingen, maar vandaag moeten we iedereen bedanken. Of ze mijn naam zingen of niet, is eigenlijk niet belangrijk."