Anderlecht zwoegt tegen Eupen, maar kan fans nog eens plezieren met veel goals en een zege

tweede helft, minuut 92. Eupen lijkt geen aanspraak meer te maken op puntengewin. Robin Veldman is op weg naar zijn eerste zege als hoofdcoach. .

tweede helft, minuut 86. 4-2, El Hadj doet de boeken helemaal toe! Charles-Cook gaat te makkelijk liggen, waarna Ashimeru de tegenaanval op gang kan brengen. De Ghanees kiest uiteindelijk voor El Hadj, die de 4-2 heerlijk in de kruising krult. .

tweede helft, minuut 84. Anderlecht speelt met zijn geluk. Vertonghen pakt uit met een perfecte voorzet op Silva, die de bal slordig aflegt op Esposito. Uiteindelijk is het Stroeykens die zijn poging in hoekschop ziet vliegen. .

tweede helft, minuut 80. Het eerste schot op doel van Leoni is een feit. De jongeling probeert het vanuit de tweede lijn, maar Moser staat goed op te letten. .

Blunder Debast! Plots gaat Debast aan het klungelen. De jonge verdediger wil uitvoetballen en wordt de bal dan ontfutseld door Charles-Cook. In de navolging stuit Prevljak uiteindelijk vanuit buitenspel op Van Crombrugge. . tweede helft, minuut 77.

tweede helft, minuut 75. Debuut voor Theo Leoni. Robin Veldman heeft nog een wit konijn in zijn hoed zitten. Theo Leoni, kapitein van de RSCA Futures, mag na lang wachten eindelijk zijn debuut maken voor de hoofdmacht. De middenvelder komt in de plaats van Diawara. Esposito komt dan weer in de plaats van Refaelov. .