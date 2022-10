KVM-coach Steven Defour debuteert met broodnodige driepunter tegen zijn ex-club Standard

Grote wijzingen voerde Defour niet door in zijn basisopstelling, maar hij koos wel voor meer offensief geweld met de inbreng van Julien Ngoy. Ook op het veld was duidelijk dat Mechelen druk naar voor wilde zetten, maar Standard in de problemen brengen, lukte aanvankelijk niet.

De Rouches hadden het spel in handen in de eerste helft, zonder echt grote kansen te creëren. Barret Laursen probeerde het met een krul, maar die belandde net naast de paal. Even later zat de wedstrijd van de flankspeler erop door een spierblessure.

Zijn vervanger Donnum had een goede rush in huis op de linkerkant. Bolingoli was net op tijd om de voorzet op te ruimen. Aan de overkant bleef Bodart werkloos.