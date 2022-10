Leider Racing Genk demonstreert en dendert over Westerlo heen

Racing Genk - Westerlo in een notendop:

Elke bal van Genk rolt erin

Rood voor Westerlo

Westerlo-coach: "Speelden tegen een van de beste ploegen"

Wouter Vrancken (coach Racing Genk): "We speelden efficiënt en we serveerden kwaliteit. Ik kan enkel mijn jongens feliciteren met hun prestatie. Ik had niet verwacht dat we hier zouden staan, maar laat ons ook niet te ver vooruitkijken."

Jonas De Roeck (coach Westerlo): "We hebben tegen een van de beste ploegen gevoetbald. Genk speelt met veel vertrouwen, het team heeft weinig kansen nodig. Wij kwamen telkens een stapje te laat en verloren te veel duels. Omdat we niet met de juiste mentaliteit zijn begonnen. Na de rust beterde het, tot we die rode kaart slikten."

Bryan Heynen (aanvoerder Racing Genk): "Het was genieten op het veld. De energie rolde van de tribunes. Dan is het fijn om zoveel doelpunten te maken en om een keer met groot verschil te winnen."

Igor Vetokele (Westerlo-speler): "Je kan verliezen, maar niet op zo'n manier. Alles begint met inzet en mentaliteit. Wij zijn iets te braaf geweest. We zakten te veel in en zetten te weinig druk."