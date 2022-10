Eupen wint spektakelduel tegen zoekend OHL en komt weg uit gevarenzone

Eupen - OH Leuven in een notendop:

Eupen knokt zich twee keer terug in de partij

Eupen en OH Leuven maakten er een waar spektakelstuk van Am Kehrweg. De weinige aanwezige fans kregen wel waar voor hun geld. OH Leuven leek op weg naar een makkelijke zege na de vroege openingstreffer van Gonzalez.

Toch liet de thuisploeg zich niet zomaar naar de slachtbank leiden. Niet nog eens, dachten ze na de 5-1-nederlaag tegen Cercle Brugge. Eupen toonde vanavond veel veerkracht en kwam weer langszij via Charles-Cook.



Zo'n drie minuten later ging de bal op de stip voor OHL na hands van Paeshuyse. Gonzalez zette de elfmeter om. Zijn achtste treffer in even veel wedstrijden voor de topschutter.

Nog voor de rust hingen de bordjes nog maar eens gelijk. Nu kreeg de thuisploeg een strafschop na een handsbal. Stef Peeters liet die kans niet liggen: 2-2 aan de rust.