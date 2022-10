Weerbaar KV Kortrijk snoept Charleroi nog punten af, boze thuisaanhang maakt het bont

Charleroi - KV Kortrijk in een notendop:

Slap Kortrijk geeft niet thuis in eerste helft

Uit onvrede voor het aftrapuur bedankten de Kortrijk-supporters voor de trip naar Charleroi. Eén KVK-supporter had de memo niet gekregen en zag eenzaam in de tribune hoe zijn ploeg er niks van bakte in de eerste helft.



Ook de harde kern van Charleroi protesteerde tegen het aftrapuur én het eigen bestuur en kwam pas na 12 minuten opdagen. Net op tijd om te zien hoe Hosseinzadeh een reuzenkans de nek omwrong na mistasten van Silva op een verre uittrap van Patron.



Rond het halfuur was het Lamkel Zé die met een slechte aanname de mist inging en nu strafte Charleroi het wél af. Mbenza lanceerde Heymans en met een knappe sliding was die Watanabe en Ilic te snel af: 1-0.



Kort voor de rust verdubbelde de thuisploeg zijn voorsprong en weer hadden ze bij Kortrijk boter op het hoofd. Hosseinzadeh profiteerde van het balverlies en speelde Ilaimaharitra aan. Die rook zijn kans en mikte een knap afstandsschot in de verste hoek, buiten het bereik van Ilic.