Wonderlijke goal De Laet is hoogtepunt van vlotte Antwerpse zege tegen Oostende

Ritchie De Laet (Antwerp): "Leuk om zo'n doelpunt te scoren. De bal kwam perfect voor mijn voet. Ik kom als verdediger niet vaak in de positie om aan te leggen, dus dan neem je die kans natuurlijk. We hebben de wedstrijd eigenlijk volledig gecontroleerd, 3-0 lijkt mij een goede uitslag. Deze prestatie nemen we mee naar de topper tegen Genk."

Anton Tanghe (Oostende): "We komen snel op achterstand, wat de wedstrijd nog een stuk lastiger maakt. We zitten momenteel wel in de hoek waar de klappen vallen. Na vanavond moeten de hoofden weer leeg en kijken we naar de wedstrijd tegen Zulte Waregem, dat is eigenlijk een 6-punten-wedstrijd."

Yves Vanderhaeghe (trainer Oostende): "We zijn te laks en te braaf gestart, maar je kan natuurlijk alleen maar applaudisseren voor het mooie doelpunt. In de tweede helft spelen we een pak beter en komen we op 1-1. Die cruciale beslissing van de VAR is dan in ons nadeel, al vind ik dat het geen fout was. We konden hen een paar keer pijn doen, maar lieten het na om te scoren. Bij Antwerp is er dan misschien wat meer kwaliteit en komen zij wel tot scoren."

Mark van Bommel (trainer Antwerp): "Na een 3-0 zege moet je tevreden zijn, al vind ik dat we na de 1-0 wat te onzorgvuldig zijn geweest, waardoor het een spannende wedstrijd bleef. Die 2 doelpunten vallen uiteindelijk wel, maar wel wat te laat. We gaan ons nu voorbereiden op de belangrijke wedstrijd tegen Genk dit weekend."