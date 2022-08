Zulte Waregem blijft achter met 4 op 15 na nederlaag tegen Charleroi

"Vorige week was het een last minute win, nu klaren we de klus ook op het einde. Dat betekent dat we fysiek in orde zijn en de groep erin blijft geloven", analyseert Daan Heymans.

De middenvelder van Charleroi voelde de druk tegen Zulte Waregem. "Vandaag was voor mij een belangrijke wedstrijd, want de club geloofde niet helemaal in mij. Dat ik kan scoren doet heel veel deugd."