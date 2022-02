STVV waait in stormachtig Stayen naar 9 op 9

STVV - OH Leuven in een notendop:

Hara verzilvert Truiense aanvalsdrift

Vorig week bleek een stevig blok het succesrecept tegen Union, maar vanavond gooide STVV het over een andere boeg. De thuisploeg koos resoluut voor de aanval, al leverde dat aanvankelijk niet veel meer op dan een ongevaarlijk afstandsschot van Konaté. Combinerend lukte het niet voor STVV, op een stilstaande fase wél. Patris maakte bijna een owngoal op een vrije trap van Brüls en liet zich op de daaropvolgende hoekschop van diezelfde Brüls aftroeven door Hara. Die kopte de thuisploeg verdiend op voorsprong. Een stevig antwoord van OHL bleef uit, al zorgde een knappe combinatie tussen Schrijvers en Maertens wel even voor nervositeit bij STVV. Teixeira kon de lage voorzet net voor de neus van Kaba nog in hoekschop werken.

Kaba laat de gelijkmaker liggen

Meteen na de rust kopieerden Brüls en Hara bijna het openingsdoelpunt, maar dit keer kopte de Japanner te centraal en dus binnen het bereik van Runarsson. Van het aanvallende Truiense spel bleef nadien niet veel meer over, de thuisploeg kroop in zijn vertrouwde egelstelling.



OHL beet er zijn tanden stuk op. Tien minuten voor het einde konden de bezoekers de code toch kraken, maar Kaba verknoeide alleen voor Schmidt een reuzenkans op de 1-1. Enkele minuten later volgde een nieuwe domper voor OHL toen Malinov uitgesloten werd.



STVV kwam niet meer in de problemen en nam in de extra tijd alle twijfels weg. Hara kroop dit keer in de rol van aangever, Hayashi werkte feilloos af. STVV boekt zo een derde zege op rij en is zeker van een verlengd verblijf op het hoogste niveau.