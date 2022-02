Matig maar efficiënt Club Brugge ontsnapt aan puntenverlies in Eupen

Eupen - Club Brugge in een notendop:

Eupen blijft in vrije val. De ploeg zit nu al meer dan 2 maanden zonder zege. Een 1-0-overwinning tegen Beerschot op 11 december, dat was de laatste keer dat Eupen nog eens drie punten pakte. Sindsdien verloor het in 10 competitiewedstrijden maar liefst 8 keer.

Club blijft in zetel zitten na vroege goal Vanaken

Voor de tweede zondag op rij kon Club Brugge profiteren van puntenverlies van een rechtstreekse concurrent. Vorige week liep het 3 punten in op Union, vandaag kon het de misstap van Antwerp uitbuiten. Na amper 8 minuten had Club de wind al in de zeilen. Agbadou liet zich op een hoekschop te makkelijk aftroeven door Vanaken en die kopte op zijn typische wijze raak. Het begin van een doelpuntenfestival? Toch niet, Club kreeg nadien nauwelijks een bal tussen de palen. Nurudeen werd enkel nog op de proef gesteld door een schot van Buchanan. Aan de overkant moest Mignolet dan weer vechten tegen de slaap. Eupen kon de eerste helft niet één degelijke doelkans afdwingen.

Strijdend Eupen blijft met lege handen achter

Eupen toonde een pak meer aanvalsdrift na de rust, maar werd daar bijna meteen voor afgestraft. Na een scherpe counter mikte De Ketelaere rakelings naast. Nog voor het uur was het wél raak voor het Brugse goudklompje. Amat werkte een voorzet van Lang ongelukkig in de voeten van De Ketelaere en die joeg de bal vanuit een scherpe hoek hoog in doel.



Eupen bleef desondanks voor de aanval kiezen en dat loonde. De pas ingevallen Nuhu bleek meteen een meerwaarde. Hij zette zich na mistasten van Buchanan goed door en dwong Mignolet tot een redding. Op de herneming van Prevljak had de Club-doelman geen verhaal, amper 5 minuten na de 0-2 maakte de Bosniër er weer een wedstrijd van.



Club kreeg het plots nog bijzonder moeilijk. Nuhu en Lambert kwamen dicht bij de 2-2, maar telkens hield Mignolet Club overeind. In de absolute slotfase kon Adamyan de bezoekers bevrijden. Na een knappe voorbereiding door Vanaken en Rits besliste hij de wedstrijd met zijn eerste goal voor blauw-zwart.