LIVE: Droomstart voor Club, Vanaken kopt al snel raak tegen Eupen

18' eerste helft, minuut 18. Vanaken mikt naast. Odoi dringt fel aan en krijgt de bal met een stevige tackle tot bij Vanaken. Die waagt dit keer zijn kans met een verre knal, maar de doelpuntenmaker kan zijn schot niet kadreren.

16' eerste helft, minuut 16. Weinig dreiging. De openingsgoal inspireert Club niet om meteen jacht te maken op een tweede goal. Het tempo is laag, er is nauwelijks dreiging in de zestien.

12' eerste helft, minuut 12. Geen schokeffect. Geen lekker begin voor Michael Valkanis, die het bij Eupen overgenomen heeft van Stefan Krämer. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de coachwissel meteen effect zal sorteren. En volgende week wacht weer een moeilijke klus met de uitwedstrijd bij Union...

8' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 8 door Hans Vanaken van Club Brugge. 0, 1. goal KAS Eupen Club Brugge 19' 0 1

7' eerste helft, minuut 7. Vanaken opent de score! De eerste hoekschop voor Club Brugge levert meteen een goal op! Skov Olsen vindt het hoofd van Vanaken en die kopt de bal feilloos in doel. Een typische Vanaken-goal, al liet Agbadou zich toch wel makkelijk aftroeven.

6' eerste helft, minuut 6. Geen overweldigend begin van Club. Het is nog wat zoeken voor de bezoekers. Eupen spreekt voorlopig een aardig woordje mee.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Eupen brengt de bal aan het rollen. Kan de thuisploeg zijn vrije val een halt toeroepen of maakt Club zijn favorietenrol waar?

15:44 vooraf, 15 uur 44. Ngoy en Amat in de basis. De opstelling van Michael Valkanis liet even op zich wachten, maar de opvolger van de ontslagen Stefan Krämer voert geen drastische wijzigingen door. Ngoy en Amat komen aan de aftrap, Gnaka en Müsel verdwijnen uit de basis

15:23 vooraf, 15 uur 23. Puntenverlies voor Antwerp. Antwerp is zojuist op eigen veld de boot ingegaan tegen KV Mechelen. Club Brugge krijgt zo voor de tweede week op rij de kans om te profiteren van puntenverlies van een concurrent. Vorige week liep de kampioen drie punten in op Union, nu kan het over Antwerp naar de tweede plaats springen.

15:19 vooraf, 15 uur 19. Statistieken. 12 punten uit 13 thuiswedstrijden, het zijn beroerde cijfers voor Eupen. Enkel Standard presteerde dit seizoen nog zwakker op eigen veld. Ook wat clean sheets betreft, behoort Eupen met slechts 3 stuks tot de slechte leerlingen van de klas. Ook het doelsaldo oogt negatief met 32 gemaakte goals tegenover 46 tegentreffers.

15:17 vooraf, 15 uur 17. Jupiler Pro League Eupen zet samenwerking met coach Stefan Krämer stop, assistent Valkanis neemt over

15:13 vooraf, 15 uur 13. Geen plezierreisje naar Oost-België. Op eigen veld zette Eupen dit seizoen best aardige prestaties neer tegen enkele topploegen. Anderlecht werd op een 1-1-gelijkspel gehouden, Racing Genk ging in Eupen zelfs de boot in. Ook Union had het knap lastig in Oost-België. Het gaf een 0-2-voorsprong weg, maar kon toch nog de volle buit pakken. Wordt het ook voor Club een moeilijke dag?

15:02 vooraf, 15 uur 02. Buchanan weer in de basis. Bij Club keert Buchanan terug in de basis na zijn coronabesmetting. Dat betekent dat Sobol zijn basisplaats weer kwijt is. Voorts wijzigt Alfred Schreuder niet aan de ploeg die vorige week aan de aftrap stond tegen Charleroi. Vormer moet dus weer vrede nemen met een plek op de bank.

11:29 vooraf, 11 uur 29. Ik zal niet zeggen dat Odoi definitief onze 6 wordt. Maar ik ben wel tevreden over hoe Denis die rol invult. Ik zie een bepaalde groei in zijn spel. En met de extreem aanvallend ingestelde ploeg die we hebben vind ik het belangrijk dat we op die positie een speler hebben zoals hij. Club-coach Schreuder.

11:26 vooraf, 11 uur 26. Cijfers spreken in het voordeel van Club. Van de 5 keer dat Club Brugge in Eupen speelde, won blauw-zwart 4 keer. Eén keer eindigde het duel aan de Kehrweg op een gelijkspel. In de heenronde stuntte Eupen bijna op Club Brugge. Het kwam op een 1-2-voorsprong, maar door een doelpunt van De Ketelaere hield Club toen nog een puntje thuis.



In de heenronde stuntte Eupen bijna op Club Brugge. Het kwam op een 1-2-voorsprong, maar door een doelpunt van De Ketelaere hield Club toen nog een puntje thuis.