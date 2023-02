Benfica-coach onderschat Club Brugge niet: "Prestaties in eigen land tellen hier niet"

clock 19:12

vooraf, 19 uur 12. Joao Mario: "Zullen morgen op ons best moeten zijn om te winnen". Joao Mario, middenvelder bij Benfica, kijkt uit naar het weerzien met Roman Jaremtsjoek. "Roman is een goede vriend, voor veel spelers van Benfica, en een geweldige mens", zei hij. "We zijn heel blij om hem terug te zien. Ik hoop alleen dat hij morgen geen goals maakt tegen ons." Over Club Brugge was Joao Mario ook erg positief. "We spelen in de achtste finales van de Champions League. Dan tref je een sterke tegenstander. We hebben Club gezien in de groepsfase. Daar deden ze het erg goed." "Ze hebben een ploeg met jong geweld en ervaring, en ze spelen thuis morgen. Het zal dus moeilijk worden. We zullen op ons best moeten zijn om hier te winnen. We zijn als ploeg goed bezig, maar we willen dit seizoen nog veel bereiken. En dus is er altijd nog marge voor verbetering." .