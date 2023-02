Meijer en Hendry slaan mea culpa na blunders: "Die fouten mogen niet op dit niveau"

Meijer: "Ik neem die 0-2 volledig op mij"

"Ik zou mijn gevoel willen beschrijven met woorden die ik nu niet mag uitspreken", reageerde Bjorn Meijer voor onze camera. "Mijn fout bij de 0-2, dat mag op dit niveau gewoon niet gebeuren, dat neem ik volledig op mij."

"Ik wou de bal naar Brandon (Mechele) spelen en wou mijn lichaam tussen hem en de bal houden, maar ik gleed wat uit."

Is Club nu Europees uitgeteld? "Het wordt moeilijk, maar we hebben ook in Porto met 0-4 gewonnen. Er is zeker nog iets mogelijk. Of het de wet van de sterkste was vandaag? Dat maakt voor ons niet uit."

Zelf kon blauw-zwart amper kansen versieren. "Dat is ook niet gek op dit niveau, tegen zo'n tegenstander. Toch hebben we de nodige kansen gehad, dan is het jammer dat die er niet ingaan."