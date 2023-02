Club Brugge telt zichzelf uit in de Champions League met twee cadeaus voor Benfica

Club Brugge - Benfica in een notendop:

Lijnrechter verbrodt feestje van Odoi

Op zoek gaan naar de déclic. Dat was de opdracht van Club Brugge in zijn historische achtste finale tegen Benfica, na de belabberde resultaten van de voorbije maanden.



Coach Scott Parker rekende daarvoor niet op Jaremtsjoek of Jutgla. Met Lang diep in de spits en verrassing Odoi op het middenveld moest Club zand in de Portugese machine weten te strooien.



In het openingskwartier leek er al meteen sprake van die déclic. Club voetbalde complexloos en eiste de bal op, via sneltrein Buchanan kon het ook een eerste kans versieren.



Maar gaandeweg vond Benfica - dit jaar dominant in eigen land én in Europa - zijn draai. Ramos en Antonio Silva kopten over, Rafa Silva tikte de openingstreffer op de paal.



Die openingsgoal leek vlak voor rust dan toch te vallen, en zelfs aan blauw-zwarte zijde. Odoi kopte een vrije trap van Lang overhoeks (en via Mechele) binnen, maar de lijnrechter verbrodde het Brugse feestje.