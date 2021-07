Deens sprookje krijgt nog een hoofdstuk na zege tegen Tsjechië

Tsjechië - Denemarken kort samengevat

Samenvatting van Tsjechië - Denemarken (1-2)

Denen dansen vlotjes naar dubbele voorsprong

VIDEO: Delaney kopt Denemarken vroeg op voorsprong

VIDEO: Dolberg tik de 0-2 binnen na geniale assist van Maehle

Hardnekkig Tsjechië verkoopt zijn huid duur

Invaller Poulsen zette Vaclik een paar keer aan het werk en ook Maehle dwong de Tsjechische doelman van dichtbij tot een redding. Tsjechië legde zijn hele ziel en zaligheid in de achtervolging. Soucek en Boril liepen in het heetst van de strijd een hoofdwonde op. Uiteindelijk konden de Tsjechen niet genoeg kwaliteit aan hun tomeloze inzet koppelen. Denemarken trok de zege over de streep en mag naar de halve finale.

Het lelijke eendje was nog net geen zwaan geworden, maar snaterde er wel lustig op los. De Denen wisten het even niet meer en zagen een volley van Barak naast botsen. Pas op het uur, na een blessurebehandeling van aanjager Soucek en de inbreng van Poulsen, kreeg Denemarken weer greep op de wedstrijd en kon het verder schrijven aan zijn sprookje.

Tsjechië bleef niet bij de pakken neerzitten. Wisselspelers Jankto en vooral Krmencik zetten de wedstrijd vlak na de rust in vuur en vlam. Bruggeling Krmencik tekende meteen voor een gevaarlijk schot en haalde veel last van de schouders van Schick. Die kon al snel opportunistisch scoren. Met zijn vijfde van het toernooi hees hij zich naast Cristiano Ronaldo.

VIDEO: Schick scoort zijn vijfde doelpunt van dit EK

Deense aanvoeerder: "Christian Eriksen weet dat we voor hem spelen"

"Een goed team weet hoe het de strijd aan moet gaan. En dat hebben we gedaan", sprak de Deense goalie Kasper Schmeichel.

"In de eerste helft vond ik dat we heel goed speelden, maar in de tweede helft scoorden zij vroeg en zetten ons onder druk."

"Dat is wat een goed team kenmerkt: je weet hoe je goed moet spelen, maar ook hoe je moet vechten, hoe je de strijd aangaat en dat is wat we hebben gedaan", zei de doelman van Leicester City.



"Het is gek wat Denemarken bereikt heeft", vulde aanvoerder Simon Kjaer aan. "Ik zou liegen als ik zei dat het ons allemaal niet geraakt heeft. Het feit dat Christian (Eriksen, red.) in orde is, betekent dat we kunnen blijven pushen. Hij weet dat we voor hem spelen."