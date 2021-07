Was doorspelen wel verantwoord? Bloedende Soucek onwel na match

Het was een akelig zicht. Net voorbij het uur kreeg Tomas Soucek de schoen van Yussuf Poulsen aan hoge snelheid tegen zijn hoofd. Met een groot verband speelde de Tsjech alsnog de wedstrijd uit, maar het bloeddoorlopen windsel maakte duidelijk dat de blessure allerminst geheeld was.

Extra wissel

Het doet vragen rijzen of het wel verantwoord was om Soucek te laten doorspelen. Hoofdletsels zijn al langer een issue binnen het voetbal. Spelers die doorspelen blijken later vaak alsnog een trauma te hebben opgelopen.

De internationale spelregelcommissie IFAB startte daarom begin dit jaar met experimenten om een extra wissel toe te laten wanneer een speler een hoofdblessure heeft opgelopen. Onder meer op het EK onder 21 was de regel al van toepassing.

Volgens de huidige regels kan de ref bij een hoofdletsel de wedstrijd maximaal drie minuten stilleggen om de geblesseerde speler door zijn arts te laten onderzoeken. Alleen als de arts vaststelt dat de speler fit genoeg is om verder te spelen, mag de speler op het veld blijven.