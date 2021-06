EK kort: Excuses van Arnautovic, Fransen in München, meer volk op Wembley

18 uur 07. Ronaldo: "Niet bezig met records". De Portugese superster Cristiano Ronaldo kan tijdens dit EK doelpunten- en interlandrecords breken, maar zijn persoonlijke prijzenkast is niet zijn hoogste prioriteit, zegt hij zelf. "Dat is niet waar ik enthousiast van word. Een beter record zou zijn om het EK twee keer op rij te winnen", zei hij één dag voor de wedstrijd tegen Hongarije. Alleen Spanje slaagde daar tot nu toe in, in 2008 en 2012. Als Ronaldo alle drie de groepswedstrijden speelt, heeft hij één wedstrijd meer gespeeld dan Gianluigi Buffon, die 58 EK-wedstrijden speelde, inclusief de kwalificatiematchen. Met één doelpunt zou de 36-jarige aanvaller ook de topscorer aller tijden in de eindronde worden, want hij staat momenteel met negen treffers op een gedeelde eerste plaats met de Franse legende Michel Platini. .

12 uur 42. Deense spelers bekritiseren UEFA voor hervatten wedstrijd. Dat Denemarken de wedstrijd nog moest hervatten tegen Finland, nadat Christian Eriksen was afgevoerd, is nog niet verteerd bij de Denen. Finland won de wedstrijd met 1-0. "We werden in een positie geplaatst waarvan ik persoonlijk vind dat het niet had mogen gebeuren", zei doelman Kasper Schmeichel. "We hadden twee opties: of een dag later terugkomen om 's middags te spelen, of de wedstrijd hervatten." "Iemand van hogerhand had ons moeten zeggen dat het niet het juiste moment was om zo'n beslissing te nemen, en dat we een dag hadden moeten wachten om te beslissen. Maar wat gebeurd is, is gebeurd en we hopen dat ze er lessen uit trekken." Aanvaller Martin Braithwaite deelde de mening van zijn doelman. "We hadden graag een derde optie gehad. De wedstrijd hernemen was niet onze wens, maar wel de minst slechte optie", onderstreepte de spits van Barcelona. .