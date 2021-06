Uitgekookt Slovakije legt Lewandowski knap lam en wint verrassend van Polen

Verrassing op de eerste speeldag in Groep E, want Slovakije pakt de volle buit tegen Polen. Linetty bracht Polen nochtans kort na de rust langszij, maar na de uitsluiting van Krychowiak zorgde Skriniar voor de winning goal.

Het is nog bibberen voor Slovakije. Swiderski haalt vanuit stand uit vanaf de rand van de zestien, maar besluit recht in de handen van Dubravka.

tweede helft, minuut 86. We melden nog maar eens een dubbele wissel bij Polen, want voorts valt er niet veel meer te noteren in deze wedstrijd. Kunnen Swiderski en Moder daar verandering in brengen? Zij lossen Klich en Zielinski af. .