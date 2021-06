Schotland beleeft EK-retour in mineur tegen Tsjechië

Schotland - Tsjechië in een notendop:

Schick maakt het verschil in flauwe eerste helft

Maar voetbal bleef toch bijzaak in deze match, het was vooral vechten voor elke morzel grond. “Dit is één van de slechtste wedstrijden tot nu toe op het EK”, vatte Francky Van der Elst de eerste helft samen. We hadden het niet beter kunnen zeggen.

Aan de overkant lieten ook de Schotten zich een zeldzame keer gelden, Dykes besloot in één tijd naast. De poging van Robertson op het halfuur was een pak gevaarlijker. Hij kreeg plots een zee van ruimte en haalde gevaarlijk uit, Vaclik kon de bal nog net over de lat duwen.

Van het WK 1998 in Frankrijk, zo lang was het geleden dat Schotland nog eens op een groot toernooi stond. Meteen mogen spelen in het eigen Hampden Park, da’s terugkeren door de grote poort.

VIDEO: Kopbal van Schick past precies in het hoekje: 0-1

Wereldgoal van Schick snijdt Schotland de adem af

Zo flauw de eerste helft was, zo pittig begon de tweede. Vooral de Tsjechen schoten furieus uit de startblokken. Zowel Schick, van dichtbij, als Darida, van wat verder, zetten Marshall meteen aan het werk.



Maar ook Schotland liet zich niet onbetuigd, een plaatsbal van KVO-speler Hendry strandde op de lat en Vaclik kon na een ongelukkige interventie van Kalas op een diepe bal maar net Dykes aftroeven.

Ongelukkig was even later ook het balverlies van Hendry op het middenveld, maar wat volgde, was van een fenomenale schoonheid. Schick pakte vanaf de middellijn uit met een perfect geplaatste lobbal over de grabbelende doelman Marshall. Een absolute wereldgoal en mogelijk nu al hét doelpunt van dit EK.

Tsjechië zat plots in een zetel, maar de Schotten gaven zich niet gewonnen. Een afgeweken schot van Armstrong ging net over doel en Dykes kreeg tot 2 keer toe een uitstekende kans om van dichtbij te scoren, maar even vaak stond Vaclik pal.

In de slotfase snuffelde Schick nog even aan een derde treffer en ook zijn vervanger, oude bekende Krmencik, kwam nog dicht bij de 0-3. Zover kwam het dus niet, maar Tsjechië springt wel meteen naar de koppositie in Groep D. Schotland zit nu al in vieze papieren.