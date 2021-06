Italië wil EHBO-cursus voor alle profspelers verplichten na drama met Eriksen

De Deense middenvelder van Inter viel zaterdagavond in het duel tegen Finland na een hartfalen plots neer en moest minutenlang worden gereanimeerd.

De Italiaanse bondsvoorzitter Gabriele Gravina verwees maandag in het basiskamp van de Squadra in Firenze expliciet naar Eriksens ploegmaat Simon Kjaer.

De Deense aanvoerder en speler van AC Milan had Eriksen meteen na diens instorting in een stabiele zijwaartse positie gebracht en zo verhinderd dat hij zijn tong zou inslikken.

"Wat er gebeurd is, heeft ons allemaal geschokt", verklaarde Gravina. "Ik bewonder het optreden van Kjaer. Wat hij deed was beslissend en heeft er mee voor gezorgd dat we Eriksen in de toekomst hopelijk nog op het veld zullen zien."

Daarom heeft de bond besloten dat alle profs in Italië een opleiding zullen krijgen. Gravina voegde eraan toe dat de spelers van de nationale ploeg hun cursus al in de loop van de volgende dagen aangeboden krijgen.