12 uur 42. Deense spelers bekritiseren UEFA voor hervatten wedstrijd. Dat Denemarken de wedstrijd nog moest hervatten tegen Finland, nadat Christian Eriksen was afgevoerd, is nog niet verteerd bij de Denen. Finland won de wedstrijd met 1-0. "We werden in een positie geplaatst waarvan ik persoonlijk vind dat het niet had mogen gebeuren", zei doelman Kasper Schmeichel. "We hadden twee opties: of een dag later terugkomen om 's middags te spelen, of de wedstrijd hervatten." "Iemand van hogerhand had ons moeten zeggen dat het niet het juiste moment was om zo'n beslissing te nemen, en dat we een dag hadden moeten wachten om te beslissen. Maar wat gebeurd is, is gebeurd en we hopen dat ze er lessen uit trekken." Aanvaller Martin Braithwaite deelde de mening van zijn doelman. "We hadden graag een derde optie gehad. De wedstrijd hernemen was niet onze wens, maar wel de minst slechte optie", onderstreepte de spits van Barcelona. .