Mathieu van der Poel en co. staan voor generale WK-repetitie in Hoogerheide

De Wereldbeker veldrijden is in Hoogerheide aan zijn slotmanche toe. De strijd om de eindzege wordt niet meer spannend - Eli Iserbyt is zo goed als zeker eindwinnaar -, wordt de strijd om de dagzege dat wel? Mathieu van der Poel wil voor eigen volk in Hoogerheide een laatste keer de benen testen richting het WK van volgende week. Kijk live om 15.10 uur.