Wereldbeker Zonhoven: duel tussen Pieterse en Brand in legendarische Kuil?

Zoek vandaag niet naar de regenboogtrui bij de vrouwen. Fem van Empel heeft de Kuil van Zonhoven niet in haar agenda staan. Ook Wereldbeker-leidster Ceylin Alvarado (rugpijn) is niet van de partij.



Daardoor lijkt het een tweestrijd te worden tussen Lucinda Brand en Puck Pïeterse. En wat hebben onze landgenotes Sanne Cant en Laura Verdonschot in petto in het zand?