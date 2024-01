Puck Pieterse heerst in de Kuil na nare val van Lucinda Brand

WB Zonhoven (vrouwen) Wereldbeker veldrijden (vrouwen) 6 rondes 13:40 Zonhoven Puck Pieterse einde 0 1 2 3 4 5 6

Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) is naar de zege gedoken in de Kuilcross van Zonhoven. De Nederlandse kampioene reed snel lek in de Wereldbekermanche, maar Lucinda Brand kende meer pech. Zij moest als koploopster opgeven na een lelijke val op haar neus.

Met haar hand voor haar neus verliet een huilende Lucinda Brand al na 2 rondes het strijdtoneel. De Nederlandse reed soeverein op kop totdat haar voorwiel wegschoof op de harde ondergrond. Brand viel pal op haar gezicht, er wordt gevreesd voor een neusbreuk. De een zijn dood is de ander zijn brood. Puck Pieterse, die na een lekke band in de openingsronde op 20 seconden hing, zoefde pechvogel Brand voorbij. Eventjes leek Inge van Der Heijden zich nog te ontpoppen tot een uitdager, maar tot een echte tweestrijd kwam het niet meer. Pieterse etaleerde haar briljante techniek telkens in de Kuil, waar Van der Heijden met meer bibber in haar benen naar beneden dook. Zoe Backstedt gisteren winnares in Gullegem, mocht als 3e mee op het podium. Beste Belgische was Laura Verdonschot op de 6e plaats, Sanne Cant eindigde 9e.

Pieterse: "Ik dacht dat Brand pech had"

Na zeges in Gavere, Diegem en Hulst kraaide Puck Pieterse vandaag voor de 4e keer op een rij victorie deze winter. "Ik ben blij dat ik de goede lijn aan het doortrekken ben", lachte de Nederlandse kampioene. "Toen ik in de openingsronde het gras raakte, stond ik achteraan lek. Er lagen daar wat stenen. Na mijn fietswissel zat ik achter wat opstoppingen." Na de zware smak van Brand kwam Pieterse in de koppositie terecht. "Toen Brand stilstond in de bocht, dacht ik dat ze pech had. Later vernam ik dat ze gevallen was, hopelijk gaat alles goed met haar." Pieterse richt haar vizier nu op het NK, waar ze volgend weekend haar titel verdedigt. "Ik ben superblij dat ik vandaag goede benen had, dat geeft vertrouwen voor het NK."

Uitslag WB Zonhoven (vrouwen) naam resultaat 1 Puck Pieterse 51'39" 2 Inge van der Heijden op 24" 3 Zoe Backstedt 41" 4 Annemarie Worst 1'19" 5 Kristyna Zemanova 1'24" 6 Laura Verdonschot 1'29" 7 Leonie Bentveld 2'15" 8 Blanka Vas 2'37" 9 Sanne Cant 2'49" 10 Lauren Molengraaf 2'58" meer tonen