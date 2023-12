Puck Pieterse houdt maar net stand in Hulst na razend spannende slotronde

In de achtergrond kwam Van Empel, na Lucinda Brand, als vierde binnen. Alvarado verstevigt haar leidersplaats in de wereldbekerstand met een tweede plek.

Erop en erover? Neen neen, daar is Pieterse mentaal te sterk voor. De Nederlandse kampioene herlanceerde zich in de slotkilometer en kreeg alsnog loon naar werken.

Maar dat was buiten de wilskracht van Alvarado gerekend. De Nederlandse bleef de eenzame leider toch stevig onder druk zetten. Met succes: na een solo van 47 minuten kon Alvarado alsnog de aansluiting maken in de slotronde.

In de achtergrond keek het trio Alvarado-Brand-Van Empel met lede ogen toe hoe Pieterse stelselmatig haar voorsprong uitbreidde tot een dikke 20 seconden. Toen die laatste in de afdaling ook nog eens op het achterwiel van Brand botste, leek de veer bij de wereldkampioene helemaal gebroken.

De Nederlandse kampioene verraste vriend en vijand in Hulst en begon na amper een minuutje al aan een solo. Nietsontziend vloog ze over de Vestingmuur - met enkele indrukwekkende afdalingen - weg van de rest.

Puck Pieterse: "Het parcours was echt wel tricky, je moest steeds op je hoede zijn om op de fiets te blijven zitten op het glibberige traject. Je kon door het vele publiek ook moeilijk horen hoeveel voorsprong je had. Ik had het gevoel dat het wel stabiel bleef, maar in de laatste ronde zag ik plots dat Ceylin (Alvarado, red.) heel dicht bij mij zat. Het was niet simpel om dan de knop om te draaien. Als je op kop rijdt, heb je de constante druk van achteruit. Zo maak ik in die laatste ronde toch nog een foutje."