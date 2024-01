Alle toppers bij de vrouwen tekenen present in Hoogerheide, wie doet Van Empel wat?

Voor Sanne Cant is het voorlopig kommer en kwel in Hoogerheide. De Belgische kampioene kreeg deze week na een training last aan haar rug. "Ik trapte waarden die ik al lang niet meer getrapt heb, maar plots is mijn rug stijf beginnen te worden", vertelt ze voor de start. "Ik voel me tachtig jaar."



Gaat ze straks van start of niet? "Ik ben hierheen gekomen om de verkenning te proberen en dan te beslissen of ik al dan niet ga starten. Ik ben er nog niet helemaal uit. Het is in ieder geval moeilijk, ik ben allesbehalve pijnvrij. Dan is het maar de vraag of het een goed idee is naar volgende week toe om hier te rijden."