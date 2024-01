Fem van Empel vliegt na meesterlijke move op en over Puck Pieterse naar winst in Benidorm

zo 21 januari 2024 14:32

Rennen, vliegen, springen en weer doorgaan. Op het vliegensvlugge parcours in Benidorm vochten Puck Pieterse en Fem van Empel een beklijvend duel uit. Pas in de laatste meters onderscheidde de wereldkampioene zich van haar concurrente met een vernuftig manoeuvre. Ceylin Alvarado werd derde en pakt zo de eindzege in de Wereldbeker.

Een veredelde straatrace, met af en toe een zode gras en een kunstmatige zandbak. Dat stond op het menu in de Wereldbekercross van Benidorm.

"Ik heb er wel zin in", lachte Puck Pieterse haar tanden bloot voor de start. De rest van het pak kon dat snel voelen. Fem van Empel mocht het tempo nog bepalen in de openingsronde, maar dan nam haar landgenote over.

Ronde na ronde probeerde Pieterse met kleine prikjes op de balken een gaatje te slaan, maar de wereldkampioene weigerde haar wiel te lossen. Ceylin del Carmen Alvarado had wel plots een grote achterstand op de koplopers.

Onder luid gejoel van het aanwezige - Nederlands en Belgisch gekleurde - publiek, probeerde de leidster in de Wereldbeker de kloof te dichten. Heel even slaagde ze in haar opzet, maar bij elke versnelling moest ze door haar lichte rugproblemen weer passen.

Dus beslisten Pieterse en Van Empel de vliegmeeting onder de Spaanse zon. De vrouwen haalden het ellebogenwerk uit de kast om de koppositie vast te houden in een razend spannende slotronde.

Daarin pakte de wereldkampioene uit met een gewaagde, maar erg knappe inhaalactie. Haar concurrente kon geen antwoord meer formuleren en boog het hoofd na een korte sprint. Goed voor Fem van Empel haar 15e zege dit seizoen. Een moegeknokte Alvarado vervolledigde het podium. Met eindwinst in de Wereldbeker is ook haar middag meer dan geslaagd.



Uitslag WB Benidorm naam resultaat 1 Fem van Empel 52'23" 2 Puck Pieterse + 1" 3 Ceylin del Carmen Alvarado + 16" 4 Lucinda Brand + 27" 5 Blanka Vas + 33" 6 Sara Casasola + 44" 7 Laura Verdonschot + 1'28" 8 Marie Schreiber + 1'46" 9 Annemarie Worst + 1'55" 10 Zoe Backstedt + 2'23"

Van Empel: "Zonder risico's is het niet leuk"

Fem van Empel: "Het ging super hard van start tot finish. We hebben er een mooie wedstrijd van gemaakt. Ik ga altijd tot het gaatje voor de overwinning, gelukkig kon ik net nog erlangs knijpen. We duwen elkaar naar een hoger niveau. Dat is nodig richting het WK. Mijn manoeuvre was zeker een risico, maar zonder risico's is het ook niet leuk."

Puck Pieterse: "Ik had het kunnen verwachten dat Fem daar wilde voorbijsteken. Al is ze de snelste van het crosspeloton, zelfs op het asfalt nam ze nog afstand. Ik wilde wat meer naar rechts rijden, maar die bocht was zo breed. Ik kon niet overal tegelijk zijn. Ik vond het wel tof. Het was een soort criterium waarin je veel tactisch moest nadenken. Echt gaaf."

Ceylin Alvarado: "Ik ben heel erg blij met het Wereldbekerklassement. Eindelijk heb ik die titel te pakken. Dat was het enige dat nog ontbrak in mijn carrière. Het was een zware cross voor mij, zeker nadat mijn ketting los kwam voor de lange asfaltstrook. Maar ik was vandaag niet goed genoeg om Fem en Puck te kloppen."