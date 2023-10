3 op een rij voor Nys? De eerste voor Iserbyt? Of een bisnummer voor Vanthourenhout?

clock 11:40 11 uur 40. Nieuwe ploeg voor de Britse kampioen Mason. Cameron Mason komt vandaag aan de start voor zijn nieuwe ploeg. De Cyclocross Reds hebben de Britse kampioen in huis gehaald. Mason maakt de overstap van Trinity Racing, de ex-ploeg van Tom Pidcock. De 23-jarige renner is een offroadspecialist. Hij combineert cyclocross met gravelen en mountainbiken. In het veld eindigde Mason vorig seizoen steevast in de top 10. Van de 12 crossen die hij reed, finishte hij 9 keer voorin. . Nieuwe ploeg voor de Britse kampioen Mason Cameron Mason komt vandaag aan de start voor zijn nieuwe ploeg. De Cyclocross Reds hebben de Britse kampioen in huis gehaald.



clock 11:40 11 uur 40. Cameron Mason in zijn nieuwe outfit.

clock 11:11 11 uur 11. Nys vs. Iserbyt? Thibau Nys rijdt momenteel met vleugels rond. Wint hij na Beringen en Waterloo ook in Overijse? De nieuwe veldritprins kan goed uit de voeten op een gevarieerd en natuurlijk parcours zoals in Overijse. Net als Eli Iserbyt, die de Druivencross in fluo heeft gemarkeerd. Boekt hij zijn eerste zege van het seizoen? De outsiders luisteren naar de namen Gerben Kuypers (winnaar in Ardooie), Laurens Sweeck (opnieuw erbij na een val) en Michael Vanthourenhout (titelverdediger in Overijse). . Nys vs. Iserbyt? Thibau Nys rijdt momenteel met vleugels rond. Wint hij na Beringen en Waterloo ook in Overijse?



clock 11:08 11 uur 08. Vorig jaar: geweldig duel tussen Pidcock en Vanthourenhout. Een jaar geleden kreeg Overijse een mooie strijd te zien tussen Tom Pidcock en Michael Vanthourenhout. De Britse lefgozer moest een inhaalrace rijden, die hij net niet kon afronden met een zege. Europees kampioen Vanthourenhout wist Pidcock af te houden en schreeuwde het uit aan de finish. Kijk hieronder naar de knappe race. . Vorig jaar: geweldig duel tussen Pidcock en Vanthourenhout Een jaar geleden kreeg Overijse een mooie strijd te zien tussen Tom Pidcock en Michael Vanthourenhout.



clock 11:08 11 uur 08. Overijse 2022: Michael Vanthourenhout houdt Tom Pidcock af. Overijse 2022: Michael Vanthourenhout houdt Tom Pidcock af

clock 11:05 11 uur 05. Druivencross live vanaf 15.10 uur. In Overijse staat vandaag de eerste Superprestigemanche op het menu. Na een afwezigheid van 23 jaar maakt de Moeder der Crossen weer deel uit van het oudste regelmatigheidscriterium in het veld. Wij zijn er ook weer bij. De vrouwen beginnen om 13.40 uur, de mannen om 15.10 uur. U kunt elke wedstrijd live volgen op deze pagina en in Sporza op Radio 1. . Druivencross live vanaf 15.10 uur In Overijse staat vandaag de eerste Superprestigemanche op het menu. Na een afwezigheid van 23 jaar maakt de Moeder der Crossen weer deel uit van het oudste regelmatigheidscriterium in het veld.



