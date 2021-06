Nederlandse Kiki Bertens beleeft weinig plezier aan haar laatste Wimbledon

Kiki Bertens won in haar carrière 10 toernooien op het hoogste niveau. Onlangs maakte ze bekend te stoppen met proftennis. De 29-jarige wou nog een mooi parcours afleggen op Wimbledon, maar dat zit er niet meer in.

In 2 sets bleek de Oekraïnse nummer 70 te sterk voor Bertens. De Nederlandse doet dit jaar wel nog mee aan de Olympische Spelen in Tokio. Haar carrière afsluiten, doet ze met de US Open.