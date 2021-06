Elise Mertens begint uitstekend: "Eerste overwinning op gras doet deugd"

Elise Mertens kon niet beter beginnen aan het grandslamtoernooi in Londen. Vrijwel meteen dwong ze enkele breakkansen af en die benutte ze ook. Het 13e reekshoofd dwong Dart met diepe ballen ver weg, waardoor de foutenlast bij de nummer 142 op de wereld te hoog lag. Na goed serve and volley-werk had Mertens al snel een 5-0-voorsprong te pakken.

Na een dik halfuur was set 1 voorbij met 6-1. Wie dacht dat Dart zomaar de strijdbijl zou begraven in de 2e set, kwam bedrogen uit. De 24-jarige Britse weerde zich als een duivel in een wijwatervat, maar zag Mertens toch 4 games op een rij winnen. Na een slecht getimede dubbele fout van Dart stond Mertens 4-1 voor.

De tweede ronde was bijna in zicht. Toch vocht Dart zich, met de steun van het Britse publiek, terug in de wedstrijd. Ze kwam nog terug tot 4-3, maar dat bleek slechts een laatste stuiptrekking. Mertens klaarde de klus uiteindelijk in 1 uur en 16 minuten.

In de tweede ronde neemt Mertens het op tegen de Chinese Lin Zhu (WTA-99). Die haalde het met 6-7 (2/7), 6-3 en 6-3 van de Duitse Mona Barthel (WTA-190).