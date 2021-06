Geblesseerde Serena Williams verlaat Wimbledon in 1e ronde: "Met gebroken hart"

Williams begon nochtans uitstekend aan de partij tegen Sasnovitsj en ging in het 4e spelletje al door de opslag van de Wit-Russische. Nadien blesseerde ze zich vermoedelijk aan haar rechterdij. De 39-jarige Amerikaanse gooide uiteindelijk na 6 spelletjes de handdoek in de ring.

Het is nog maar de 2e keer dat Williams in het midden van een wedstrijd moet opgeven in een grandslamtoernooi. De laatste keer was in 1998 tegen Arantxa Sanchez op Wimbledon.

De Amerikaanse tennisster verliet het terrein in tranen en reageerde achteraf emotioneel op Instagram. "Het breekt mijn hart dat ik hier geblesseerd heb moeten opgeven. Ik wil mijn team en de fans bedanken. Zij maken spelen op centre court zo speciaal."

De Brit Andy Murray reageerde intussen via Twitter: "Heel jammer voor Serena Williams. Het Centre Court is echt extreem glad. Het is moeilijk om je er te verplaatsen."