Greet Minnen kan niet stunten bij Wimbledon-debuut: "Ik kan beter dan dit"

16:00 16 uur . Exit Minnen in eerste ronde. Geen stunt voor Greet Minnen in de eerste ronde op Wimbledon. Na een moeizame eerste set (6-2) verloor ze ook in de 2e set na een tiebreak van Ajla Tomljanovic. Later deze namiddag komt Elise Mertens (WTA-16) ook nog in actie. Ze neemt het in de 2e ronde dan op tegen de Chinese Lin Zhu (WTA-99).

30-06-2021 30-06-2021.

17:44 17 uur 44. Minnen moet een dag wachten. Het was sowieso afwachten voor Greet Minnen of ze wel in actie zou komen vandaag. Ze kwam normaal gezien pas 's avonds als 5e in actie op Court 5. Verschillende wedstrijden kenden korte onderbrekingen waardoor Minnen morgen pas in actie komt. Ze neemt het dan op tegen de Australische Ajla Tomljanovic. Momenteel staat ze ingepland om 12 uur.

00:05 00 uur 05. Het is erg speciaal om hier te spelen en al die grote spelers, zoals Federer, tegen te komen. Greet Minnen.

00:04 00 uur 04. Ik weet dat mijn spel goed samengaat met gras. En aangezien ik al drie matchen heb gewonnen, heb ik vertrouwen. Greet Minnen.

00:02 00 uur 02. Ik wil echt de tweede ronde bereiken. Greet Minnen.

00:00 00 uur . 5e match op Court 5. Greet Minnen wacht wel een lange dag, want ze speelt pas de 5e match op Court 5. Daar wordt vanaf 12u Belgische tijd gespeeld. Gisteren was Elise Mertens de 4e match op Court 18, maar zij regende uit. Dat is mogelijk ook nog een optie voor Minnen.



Gisteren was Elise Mertens de 4e match op Court 18, maar zij regende uit. Dat is mogelijk ook nog een optie voor Minnen.

29-06-2021 29-06-2021.