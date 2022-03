WK indoor: Jacobs troeft Coleman af in koninklijke sprint, Crestan knap 6e op 800m

Noor Vidts heeft met de wereldtitel op de vijfkamp al voor een Belgische hoogtepunt gezorgd op het WK indoor in Belgrado, maar misschien kon de meerkampster nog landgenoten inspireren.

Anne Zagré droomde van de finale op de 60 meter horden, maar strandde in de halve finales. Ze kon haar tijd van in de reeksen (8"04) niet overtreffen. "Maar het is geen ramp", relativeerde ze. Haar hoofddoelen liggen in de zomer tijdens het WK in Eugene en het EK in München.

Eliott Crestan stond wel met een brede glimlach in de finale van de 800 meter. De 23-jarige Namenaar snelde op zijn eerste WK indoor meteen naar de 6e plaats. "Ik dacht dat het er misschien wat tactischer aan toe zou gaan. Dit zal een les zijn voor me, dit was mijn eerste finale."

Ismaël Debjani kon zich niet plaatsen voor de finale van de 1.500 meter. Hij werd vijfde in zijn reeks in een tijd die niet volstond om te worden opgevist.