Ereplaatsen voor de Belgische sprinters: "Die twee motorbikes waren buiten categorie"

3e, 4e en 8e: met Jordi Meeus, Jasper Philipsen en Tim Merlier eindigden 3 Belgen in de top 10. "Dit was het hoogst haalbare", vertelde Meeus, de Belg op het podium. Philipsen kon leven met de ploegtactiek van Alpecin-Deceuninck.

"Ik kijk nu waar ik woensdag in Dwars door Vlaanderen geraak en dan rijd ik de Ronde van Vlaanderen om kilometers in de benen te hebben. Mijn focus ligt op Parijs-Roubaix."

"Het was afwachten en juist timen", vertelde hij over zijn sprint. "Ik kon gelukkig door enkele kleine gaatjes."

"Dat kopduo heeft het gewoon goed ingeschat. Als we vroeger waren beginnen te rijden, hadden we hen wellicht ook niet meer gegrepen."

"De eerste twee waren buiten categorie. De derde plaats was het hoogst haalbare. Dat is niet slecht na deze motorbikes ."

Jordi Meeus was ietwat verrassend de derde man op het podium. "Dit is heel fijn", lachte de winnaar van de pelotonspurt.

"Ik was dus blij met Mathieu voorin en geklopt worden door Mads Pedersen is geen schande, hé. We hebben een mooie koers gereden. Het is alleen jammer dat we niet winnen."

"Het was een kleine groep en ze gingen van erg ver. In het peloton werd er daarna niet echt doorgereden. Een sprint met de groep zat er nochtans in."

"Voor de zege was het voor mij vandaag zeker niet. Ik was blij met de situatie voorin en ik had me wat laten verrassen op de Kemmelberg."

"Het is jammer dat Mathieu niet wint, maar we hebben het geprobeerd", vertelde de nummer 4 in Wevelgem.

Tim Merlier was als enige renner van Soudal - Quick Step mee in De Moeren, maar kon ook niet volgen in de heuvelzone.

"In de waaiers zat ik op mijn limiet, kop in kas", was zijn relaas. "Er is maar plaats voor enkele personen en als je op een slecht moment posities verliest, dan waai je er gewoon uit. Dan mag je nog zijn wie je wil."

Op de Kemmelberg moest de sprinter passen. "Dat er sterkere renners waren dan ik? Sowieso, dat is geweten."

"We hebben nog gereden en we hebben er alles aan gedaan. Het is jammer dat ik de ploeg niet kan bedanken met een podiumplek."

"Maar ze hebben wel getoond dat ze in mij geloven en dat deed deugd. Op Visma-Lease a Bike na kwam er ook weinig steun. Voor ons is het nog een lichtpunt dat we met enkele jongens in die groep zaten."

Een van hen was Yves Lampaert. "Het was een hele zware koers. Dat het beter moest in De Moeren? Dat is een mooie conclusie, maar alles kan beter. We zaten niet goed genoeg voorin en dan loopt het fout."

"Na de laatste Kemmelberg hadden de leiders nog 1'20". Dan weet je dat het moeilijk wordt. De sterksten bleven voorop."