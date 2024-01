Thuisfavoriet Michael van Gerwen klopt tienersensatie Luke Littler in zinderende finale Dutch Masters

Michael van Gerwen heeft in eigen land de Dutch Darts Masters gewonnen. De Nederlander versloeg in de finale de runner-up van het WK, tienersensatie Luke Littler.

Met een duel tussen publiekslieveling Michael van Gerwen en toptalent Luke Littler, vorige week 17 geworden, kreeg de Dutch Darts Masters zijn gedroomde climax.

Vorige week stonden de twee ook al tegenover elkaar op de Bahrain Masters, toen Littler aan het langste eind trok. Voor eigen publiek in Den Bosch was Van Gerwen dan ook uit op revanche.

In een zinderende en hoogstaande finale maakten de details het verschil. En ook al liet Littler een fantastisch gemiddelde van 106,71 per 3 pijlen optekenen, toch was de overwinning voor Van Gerwen.

Hij dook met 4-3 de pauze in, om daarna door te stomen naar 8-6. Voor Van Gerwen, die gemiddeld 100,59 gooide en 67 procent scoorde op zijn dubbels, is het zijn eerste toernooizege van het nog jonge jaar.

Op de juiste momenten toeslaan: dat was zaterdagavond de sleutel voor Van Gerwen: "Elke keer ik hem onder druk moest zetten, deed ik dat. Elke keer ik moest toeslaan, deed ik dat. Ik gooide de finishes op de juiste momenten. Zo doe je iemand pijn. Dit doet heel veel deugd."