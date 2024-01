De laatste meesterzet van motivator Jürgen Klopp? Zijn afscheid bij Liverpool anders bekeken

Liverpool is zijn grootste glimlach bijna kwijt. Na acht jaar Sturm und Drang heeft succestrainer Jürgen Klopp zijn vertrek bij de club aangekondigd. De trainer heeft altijd het uiterste van zijn spelers gevraagd, maar kan het zelf niet meer opbrengen. Of toch nog één keer? "Hij heeft iedereen op deze manier toch weer een laatste prikkel gegeven", vertelt Premier League-watcher Tim Wielandt.

Zo scheurde hij tegen Tottenham ooit nog eens zijn hamstring terwijl hij - in zijn bekende stijl - uitbundig aan het vieren was.

Een beeld dat in schril contrast staat met de Jürgen Klopp die we de voorbije jaren voor de dug-out van de Engelse traditieclub zagen staan. Steeds verbeten. Met zijn hagelwitte tanden op elkaar en zijn vuisten gebald, stuwde hij zijn ploeg acht jaar lang passioneel vooruit.

Had u Jürgen Klopp al ooit zo gezien? Ingetogen, alsof hij gebukt ging onder een zware last, nam de succestrainer vandaag (in bovenstaande video) afscheid van "zijn" Liverpool .

Het is slechts een voorbeeld van de veeleisendheid van Klopp. "Hij heeft in Liverpool alles naar zich toegetrokken, maar dat kost enorm veel krachten. Je ziet zijn vaatje zo leeglopen. Hij kan het mentaal niet meer opbrengen om elke dag opnieuw het beste uit iedereen te halen."

Toch zou het Jürgen Klopp niet zijn als hij zomaar de strijdbijl zou begraven.

Liverpool staat momenteel in de finale van de League Cup, aan de leiding in de Premier League en het neemt nog deel aan de FA Cup en de Europa League.



"Het kan heel goed zijn dat hij de spelers met zijn aangekondigd afscheid - bewust of onbewust - toch nog één laatste prikkel heeft gegeven", vertelt Wielandt. "Ik zou er niet van schrikken als hij het spelletje zo nog zal spelen in het vervolg van het seizoen."

"Hij had het gerust op het einde van het seizoen kunnen zeggen, hé ..."

De quadruple als afscheidscadeau? Smeer je hamstrings al maar in, Jürgen.