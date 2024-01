Joachim Gérard bereikt halve finales in enkel- en dubbelspel op Australian Open: "Goede gevoel te pakken"

De 35-jarige Gérard heeft twee grandslamtitels in het enkelspel op de teller staan: in 2021 was hij de beste op de Australian Open en Wimbledon. Spaargaren was zijn opponent in de tweede ronde. In de halve finale treft de Belg de Brit Alfie Hewett, het 1e reekshoofd. In het dubbelspel zit Gérard aan 4 grandslambekers: Australian Open 2017 en 2019, Roland Garros 2014 en Wimbledon 2019. Met Houdet versloeg hij in de eerste dubbelronde in Melbourne de Spanjaard Martin De La Puente en de Nederlander Maikel Scheffers met 6-2, 6-3. De La Puente had hij ook al aan zijn degen geregen in de eerste ronde van het enkelspel. De tweede reekshoofden staan in de halve finales tegenover de winnaars van het duel tussen de Chileen Alexander Cataldo en de Amerikaan Casey Ratzlaff en de Japanners Takuya Miki en Tokito Oda.

Gérard was meer dan tevreden na zij dubbele winst. "Ik speelde tegen Spaargaren nochtans een minder goede match dan gisteren."



"In de eerste set was ik erg efficiënt. Ik maakte perfect gebruik van het feit dat mijn tegenstander pas terugkomt uit blessure en ritme mist. Maar in de tweede set was ik meer gespannen."



"Mijn slagen waren minder succesvol en ik bewoog ook minder goed. En daar profiteerde Ruben van. Gelukkig kon ik op het beslissende moment een tiebreak afdwingen."



"Daarin ben ik kalm gebleven. Ik heb vertrouwen getankt in mijn eerste ronde toen ik twee tiebreaks won."



Gérard staat zo voor de zesde keer in de halve finales van het enkeltoernooi in Melbourne. Voor een plaats in de finale moet hij voorbij nummer 1 Alfie Hewett. De Brit is de titelverdediger en won met de US Open ook het laatste grandslamtoernooi.



"Ik heb sinds het begin van het toernooi een goed gevoel", ging Gérard verder. "Ik probeer hierop verder te gaan. Hewett is niet voor niets de nummer een van de wereld."



"Hij is een uitstekende speler, zeer solide en agressief. Ik heb twee keer tegen hem verloren in de eerste twee toernooien van het jaar. Ik zal bevrijd moeten spelen om hem in de problemen te brengen. Hij zal ongetwijfeld het spel willen dicteren. Het is een mooie uitdaging en ik ga er alles aan doen om de bovenhand te krijgen."