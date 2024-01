Wat heeft Benidorm geleerd? "Mathieu van der Poel zal niet zomaar alle klassiekers winnen, hoor"

ma 22 januari 2024 14:58

José De Cauwer is een wielerdier in hart en nieren en maakte voor Proximus de oversteek naar Benidorm voor de Wereldbeker-veldrit. Hij stelde ter plaatse vast hoe de Spaanse veldrit ook na de tweede editie nog over "veel potentieel" beschikt en hoe we niet te snel conclusies mogen trekken uit de vlammende Mathieu van der Poel.

Benidorm ontving de crossers gisteren voor het tweede jaar op rij en net als vorig jaar viel het Spaanse uitje in de smaak. "Deze cross heeft potentieel", knikte José De Cauwer vanmiddag op een Spaanse luchthaven. "Er is nog wel een beetje werk om alles te optimaliseren, zeker voor de veiligheid. Dan denk ik aan het beschermen van de binnenbochten." "Maar alles zat goed in elkaar en ook de catering was verbeterd. Iedereen kon eten en drinken", knipoogt de analist over zijn traditionele stokpaardje. De fans - ook veel Spanjaarden - waren laaiend enthousiast. "Je zag hier ook een ander publiek dan bij ons tijdens de kerstperiode. In die crossen durft het wel eens uit de hand te lopen, hier niet."

Je zou zo'n vliegensvlugge omloop nog wel wat kunnen aanpassen, maar het was ook lastig genoeg, hoor. En die harde ondergrond kun je natuurlijk niet veranderen. José De Cauwer

Over het parcours zijn de meningen verdeeld. De vliegmeeting is eerder een uitzondering op de kalender en botst links en rechts op wat tegengas. "Je kunt er nog aan sleutelen en dat is een kwestie van evolueren. Het heeft vooral potentieel voor het publiek en dat is het belangrijkste." "Wat als je 5 jaar geleden gezegd had dat je in deze periode in het buitenland zou willen crossen mét de toppers, die hier in de buurt dan op stage zijn?" "Het mag voor hen niet te veel energie kosten en dan kom je in deze regio uit. Het was er boenk op." "Je zou zo'n vliegensvlugge omloop nog wel wat kunnen aanpassen, maar het was ook lastig genoeg, hoor. En die harde ondergrond kun je natuurlijk niet veranderen."

Champs-Elysées

Mathieu van der Poel werd in het begin teruggeslagen door pech en haalde daarna enkele keren verwoestend uit op een hellende strook. "Fantastisch", geniet José De Cauwer nog na. "Vooral die eerste versnelling was indrukwekkend, want toen was hij al teruggekomen na die kettingproblemen." "Ik sprak erover met Thijs Aerts, toch een renner die het van dichtbij zag. "Dat was niet normaal", zei hij." "Het was ook zo mooi in beeld gebracht met die drone. Alsof je mee aan het sprinten bent op de Champs-Elysées. Je beleeft het echt mee."

Hoe Van der Poel zijn tegenstanders bijna een verkoudheid overhandigde, doet het beste - of het slechtste voor zijn concurrentie? - vermoeden voor het voorjaar op de weg. De Cauwer tempert: "Mathieu is de beste crosser deze winter. Die reeks met zeges interesseert hem niet, enkel het WK." "Ik sprak er net nog over met Adrie van der Poel en ook volgens hem zou dit de beste Mathieu kunnen zijn, maar dat wil niet zeggen dat hij zomaar alle klassiekers zal winnen, hé. Die koersen zijn een ander verhaal."

Wout van Aert zal de zege met open armen ontvangen, maar hij is net als de rest volwassen genoeg om alles in de juiste context te plaatsen. José De Cauwer