Paul Herygers zag Wout van Aert een grote sprong vooruit maken in Benidorm: "Hier kan hij maanden op teren"

zo 21 januari 2024 19:57

Een spektakelstuk in Benidorm levert heel wat gespreksstof op. Wout van Aert sloot zijn crosswinter af met een deugddoende zege tegen zijn eeuwige rivaal. "Dat hij het net nu doet, is wel erg straf", oordeelt Paul Herygers, die ook de loftrompet steekt voor wereldkampioen Mathieu van der Poel en Thibau Nys.

Ruben: Heel wat om over na te kaarten, maar wat was jouw moment van de koers: de versnelling van Van der Poel of de val van Van Aert?

Paul: De versnelling van Mathieu van der Poel. De uitslag is enorm formidabel voor Van Aert, maar daar houd ik minder rekening mee. Zoals hij het peloton voorbij reed, dat heb ik nog nooit gezien. Misschien was het er zelfs wel wat over. Hij zal daar flink zijn beentjes pijn hebben gedaan. Dat het in de finale dan wat op was, is niet schandelijk.

Ruben: Hebben we in Spanje naar het WK gekeken?

Paul: Dat had gemogen. Ik heb nog nooit zo'n mooie Brabançonne gehoord. Het Wilhelmus werd wat eentonig. Het is ongelooflijk hoe Van der Poel het seizoen toch domineert.

Ruben: Was Benidorm de mooiste cross van het seizoen?

Paul: Het komt in de buurt, maar er was te veel pech mee gemoeid. Pijn, leed en ellende zijn ook wel een deel geworden van de cross. Als je Van Aert er niet af krijgt, moet het ergens anders gebeuren. Misschien liep het daar wel mis voor Van der Poel.

Ruben: Crossfans vinden dit misschien te veel lijken op een wegkoers, anderzijds levert het wel spektakel op.

Paul: Ik ga dit volmondig goedkeuren. Tegen alle logica in worden jongens als Wout van Aert toch losgelaten om te blijven crossen. Ze tikken nog eens op zijn kont om te zeggen: doe maar jongen. Met alle risico's van dien.

Ruben: Benidorm is in dat opzicht een aanwinst op de kalender.

Paul: De organisatie heeft er zelfs nog een schep bovenop gedaan. Het publiek was er helemaal, het weer zat mee en de coureurs vlogen erin als leeuwen.

Ruben: Over Van Aert, dan. Naar waar helt de balans over? Beleefde hij een geslaagde winter?

Paul: Loepzuiver, zoals hij het voor ogen had. Hij is zonder brokken uit de winter gekomen. Dit vandaag presteren, kun je niet geloven. Als je een cross moet winnen om je weer mentaal te kunnen martelen richting het wegseizoen, dan was het vandaag. Hij lapt het toch wel, zeker. Ruben: Een gouden dag op een gouden moment.

Paul: Het kan niet beter uitkomen. De supporters van Van Aert kunnen weer ademen en hoeven niet meer te treuren.

Ruben: Hoe belangrijk was het dat Van Aert niet kraakte toen Van der Poel de beuk erin gooide? Paul: Héél belangrijk. Gelukkig voor hem is dit vandaag gebeurd. Dit was Van Aert zijn beste cross van het jaar.

Ruben: Is hij een verbeterde versie van de Van Aert van twee weken geleden?

Paul: Dit is meer dan 1%, hè. Dat zie je meteen. Niemand kon Van der Poel terughalen, tot vandaag.

Ruben: Had hij die zege dan toch nodig om vertrouwen op te bouwen richting het voorjaar?

Paul: Dat hij het net nu doet - in de laatste seconden van zijn laatste cross - is wel erg straf. En ik denk dat hij dat ook nodig had. Hier kan hij enkele maanden op teren.