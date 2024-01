Mathieu van der Poel na 10 op 10: "Dat heb ik niet heel veel meegemaakt op school"

Ook in de Kuil van Zonhoven gaf Mathieu van der Poel weer een masterclass veldrijden. Wil hij deze winter afsluiten met een perfect rapport: 14 op 14? "Daar ben ik niet zo mee bezig, ik moet enkel het WK in Tabor winnen", zegt de regerende wereldkampioen.

Van der Poel was gaan vliegen en reed naar 10 op 10. "Op school heb ik dat niet zo heel veel meegemaakt", lacht Van der Poel.

"Toen we de eerste keer de Kuil moesten uitrijden, voelde ik dat ik naar boven kon rijden terwijl de rest daar van de fiets moest. Toen het een beetje drummen werd, heb ik ervoor gekozen om dat stuk als eerste aan te vatten."

In de 4e ronde dropte Van der Poel een bom.

"Ik wou gewoon een beetje kijken hoe het wedstrijdbegin zich ontplooide. Joris Nieuwenhuis reed in die eerste rondes een stevig tempo. Ik zat vrij goed in die 2e positie."

Van der Poel reed in Zonhoven 3 rondelang in 2e positie, een strategische zet.

Voor Mathieu van der Poel staat de teller sinds de nieuwelingen op 400 zeges. "Dat zijn er veel natuurlijk. Maar ik hou dat zelf niet bij", is de Nederlander eerlijk.

14 op 14? Het is heel moeilijk om de cross in Benidorm naar je toe te trekken.

Morgen vertrekt Van der Poel op stage naar Spanje, daarna staan nog 4 crossen op zijn programma. Zal hij zijn cross-seizoen afsluiten met 14 op 14?

"Laat ons hopen", zegt de wereldkampioen. "Maar vorig jaar hebben we gezien dat de verschillen in Benidorm heel klein zijn. Het is heel moeilijk om die cross naar je toe te trekken."

"Maar zoals ik al een paar keer heb gezegd: ik ben er niet zo mee bezig om al die crossen te winnen. Ik moet alleen het WK in Tabor winnen dit seizoen. Daarop ligt de focus."